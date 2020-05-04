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Gemiden Ayrılmak İsteyen Türk Personel Karantinaya Alındı

Gemiden Ayrılmak İsteyen Türk Personel Karantinaya Alındı

Marshall Adaları bayraklı Advantaga Vırtue isimli tanker gemisinden ayrılan 6 Türk personel, Muğla'daki yurtlarda karantinaya alındı.

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Şirketin müracaatı üzerine tanker gemisi dün gece Fethiye açıklarına demirledi. Yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) gerekli tedbirler alınarak tekne ile gemiden alınan 6 Türk vatandaşı limana getirildi.

Burada pasaport kontrolü yapılan Türk vatandaşlarının bavulları da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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Sonrasında limanda bekletilen otobüslere geçen vatandaşlar, polis ekibinin eşliğinde Muğla'ya getirildi.

Muğla'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında kalacak.

Uzun süredir gemide oldukları öğrenilen 6 Türk vatandaşının, bir dahaki seferi Türkiye'ye olmayan gemiden ayrılmak istediği öğrenildi.

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Vira Haber

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