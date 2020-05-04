Gemiden Ayrılmak İsteyen Türk Personel Karantinaya Alındı

Şirketin müracaatı üzerine tanker gemisi dün gece Fethiye açıklarına demirledi. Yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) gerekli tedbirler alınarak tekne ile gemiden alınan 6 Türk vatandaşı limana getirildi.

Burada pasaport kontrolü yapılan Türk vatandaşlarının bavulları da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Sonrasında limanda bekletilen otobüslere geçen vatandaşlar, polis ekibinin eşliğinde Muğla'ya getirildi.

Muğla'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında kalacak.

Uzun süredir gemide oldukları öğrenilen 6 Türk vatandaşının, bir dahaki seferi Türkiye'ye olmayan gemiden ayrılmak istediği öğrenildi.

Vira Haber