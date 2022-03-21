Gemiden Gemiye İlk LNG Yakıt İkmali Gerçekleştirildi

Yakıt ikmali operasyonu, Fransa merkezli CMA CGM Grubu ile yapılan uzun vadeli anlaşma ve Çin'in yeni nesil büyük konteyner gemilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın en büyük konteyner limanının rekabetçi konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası kapsamında gerçekleşti.

Eastern Pacific için inşa edilen ve CMA CGM Group tarafından işletilen yeni gemi CMA CGM SYMI, 22 LNG yakıtlı konteyner gemisi sınıfının bir parçası olarak Hyundai Samho Heavy Industries tarafından yakın zamanda inşa edildi.

365 metre uzunluğunda konteyner gemisi, devasa Şanghay Liman Kompleksi’nin bir parçası olan Yangshan Deepwater Limanı'na ulaştı. 10 saat süren akaryakıt operasyonunda yaklaşık 7.000 metreküp LNG ikmal edilirken konteyner yükleme operasyonları da eş zamanlı devam etti. Gemi, aynı gün Şanghay'dan ayrıldı.

CMA CGM Grubu tarafından yapılan açıklamada, ''Bu ortak projenin tamamlanmasıyla birlikte CMA CGM, Çin'de LNG yakıt ikmali yapan ve Çin ile ABD Batı Kıyısı arasında tam LNG yakıtlı konteyner hizmeti sunan ilk deniz taşımacılığı şirketi oldu" ifadeleri kullanıldı.