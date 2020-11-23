Gemilerde Daha Çok LNG Yakıtı Kullanılmaya Başladı

Uluslararası bağımsız gemi simsarı Simpson Spence Young'ın araştırma kolu SYY Research, gemi yakıtı olarak LNG'ye güven arttıkça son iki yılda daha fazla gemi sahibinin LNG çift yakıtlı gemilere döndüğünü açıkladı.

Araştırma şirketine göre çevre yükümlülüklerini yerine getirmek için şirketler daha fazla LNG'li gemilere yöneldi. Rakamlarla ifade edilecek olursa, 2018'de yeni inşa edilen gemilerin %2'si LNG çift yakıtlı tanker iken, bu oran 2019-2020'de %10 civarına çıktı.

Vira Haber