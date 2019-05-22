Gemlik Denizcilik Topluluğu genel kurulu yapıldı

Genel Kurula topluluğa üye olan Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret programı, Gıda Programı öğrencileri katıldı. Yapılan genel kurulda Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Murat Tacar’ın açılış konuşması ile başlayan genel kurulda adaylar kendilerini ve projelerini anlattılar.

Tacar konuşmasında; " Üniversitelerde ki toplulukların öğrencilerin kişisel gelişimleri için önemli bir yer tuttuğunu topluluklarda aktif olarak görev alanların kendilerini daha iyi ifade edebildiğini ve özgüvenlerinin geliştiğini" belirtti. Gemlik Denizcilik Topluluğunun da 2010 yılından bu yana gerek Gemlik’te gerekse Türkiye’de birçok faaliyette yer aldığını, yerel ve ulusal basında oldukça haberlerine yer verildiğini anlattı. Öğr. Gör. Yusuf Sarıkaya özellikle sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda kendisinin de topluluğa destek olacağını belirtti. Öğr. Gör. İbrahim Sapmaz topluluğun sonraki kuşaklara aktarılması için ellerinden geleni yapması gerektiğini belirtti. Gemlik Asım Kocabıyık Meszunlar Derneği Başkanı Can Yalçınkaya seçilecek yönetim ile işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek başarılar diledi.

Yapılan seçim sonucunda 2019-2020Eğitim Öğretim yılı Yönetim Kurulu aşağıda ki şekilde sonuçlandı;

Başkan – Kaan AŞK

Başkan Yardımcısı – Alperen KAYMAK

Sayman – Nazlıgül ŞİMŞEK

Yazman – Nurcihan ERDEM

Üye – Ahmet ZENGİN

Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Aşk, üstlendiği görevi en iyi bir şekilde yerine getireceğini, Gemlik’te birçok faaliyete imza atacağına ve birlik beraberlik ile Gemlik Denizcilik Topluluğunu daha iyi yerlere getireceğini bu etkinliklerde gerek Gemlik halkı gerekse üniversite öğrencilerini görmek istediğini belirtti. Öğr. Gör. E. Murat Tacar, Öğr. Gör. İbrahim Sapmaz VE Öğr. Gör. Yusuf Sarıkaya yeni yönetime başarılar dileyerek yapılan her türlü çalışmada gerekli desteğin sağlanacağını belirttiler.

Vira Haber