Genç stajyer gemide ölü bulundu

Genç stajyerin ağabeyi İsmail Koç ve GEMİMO, Mustafa Koç’un ağır ihmaller sonucu öldüğünü ileri sürdü.

Buna göre günde 20 saat çalıştırılan genç denizciye kimyasal kalıntılar bulunan tanklar bile temizletilmişti.

İsmail Koç’un anlatımına göre olaylar şu şekilde gelişti.

Mustafa Koç, Chemfleet ve Armador Tankers firmaları aracılığıyla 3 ay staj için İstanbul’dan Hindistan’a hareket etti.

Staja başladığı gemi GANNET S, fırtınadan dolayı limana yanaşamadı ve Mustafa Koç, firmanın aracı olduğu hijyenik olmayan bir otelde konaklamak zorunda kaldı.

Mustafa Koç’un 11 gün sonra katılabildiği GANNET S gemisi Hindistan’dan Cibuti’ye doğru seyre başladı.

8 gün boyunda günde ortalama 20 saat çalıştırılan Mustafa Koç, ayrıca yatması gereken kamarada Guardlar kaldığı için kendisine revirde kalması söylendi. Geminin A / C havalandırma sistemi bozuk olduğu ve kaldığı revirdeki vantilatör alınmış olduğundan dolayı, ortalama 45 derece olan bir mekanda uyumak zorunda kaldı.

Gemide stajyerlerin temizlemesinin yasak olduğu, 20 metre derinliğinde, bir metre açıklığı olan ve ortalama sıcaklığı 50 derece olan bir tankı birinci zabitin seçenek bırakmaması sebebiyle temizlemek zorunda kalan Koç, 18 gün boyunca benzer koşullarda çalıştı.

11 Temmuz sabaha karşı 4 civarı Cibuti Limanı’nda vardiyası olmasına rağmen, yorgunluğundan dolayı uyandırılamadığı iddia edilen Mustafa Koç’un, sonrasında sabah 8 civarında uyandırılmak için odasına girildiğinde öldüğü anlaşıldı.

Cibuti’de yapılan otopsi sonuçlarına göre, akciğer enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybeden Mustafa Koç’un staj öncesi, gemi adamı olmak için detaylı sağlık kontrollerinden geçtiği ve gerekli olan aşıların tamamını yaptırdığı bildirildi.

Koç’un öncesinden de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı dile getirildi.

Stajyerlerle iletişim halinde olunmalı

Konuyu Denizcilik Dergisi’ne değerlendiren TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, “Büyüyen staj sorununu yıllardır dile getirmemize rağmen gerek idare gerek üniversiteler ve sektör kafalarını kuma gömdüler. Sürpriz olmadı. Son yıllarda bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Her şeyden önce denetimlerin çok sık yapılması, okulların stajyerlerle sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Stajyerler ucuz emek gücü olarak görülmemeli ve özel teçhizat gerektiren ve kanunen de yapmaları yasak olan işlerde çalıştırılmamalı” dedi.