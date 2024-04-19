Gençlerden Örnek Davranış, Sahilde Bırakılan Çöpleri Topladılar

Gazipaşa’nın belli başlı sorunlarından olan çevre kirliliği ve duyarsız vatandaşların çöpleri olduğu yere bırakarak kötü görüntünün yanında insan sağlığını da tehdit etmesi, günden güne belirgin hale geldi. Duyarsız vatandaşların yanında, duyarlı vatandaşlar farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaya özen gösteriyor. Çevre duyarlısı bir grup genç de ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Gazipaşa Selinus Sahili boyunca yerde bırakılan çöpleri toplayarak örnek davranış sergiledi. Çöpleri toplayan gençler, artık temiz bir Gazipaşa istediklerini belirterek herkesin kendi çöpünü temizlediği takdirde duyarsızca kirlenen çevrenin çöplerden arınarak temiz bir ortam oluşacağını vurguladı. Gençler, farkındalık seviyesinin yükselmesi adına ilçe halkını çevre duyarlılığına davet etti.

Vira Haber