Gençlerin Oltasına Yavru Köpekbalığı Takıldı
Trabzon'da denize açılan üç arkadaş, balık avı sırasında karşılaştıkları manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Oltaya takılan balığın yavru bir köpekbalığı olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Araklı ilçesi Kalecik mahallesi açıklarında Resul Memişoğlu, Ertan Küçükaslan ve Fatih Alemdar isimli gençler hafta sonunu değerlendirmek için Kalecik açıklarında balık avına çıktı. Oltaya gelen balık, ilk bakışta sıradan bir tür gibi görünse de yakından incelendiğinde bunun yavru bir köpekbalığı olduğu fark edildi. Gençler bir süre balığı teknede inceledikten sonra tekrar denize bıraktı.
Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gençlerin cep telefonlarıyla kaydettiği o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, hem merak uyandırdı hem de Karadeniz'de nadir rastlanan bu tür olaylara bir yenisinin eklendiğini gözler önüne serdi. Bölge halkı ve deneyimli balıkçılar, zaman zaman Karadeniz'de benzer türlere rastlandığını, ancak bu denli kıyıya yakın bir bölgede köpekbalığı görülmesinin alışılmış bir durum olmadığını belirtti.
Araklı ilçesi Kalecik mahallesi açıklarında yaşanan bu sıra dışı olay, bölgede denizin sürprizlerle dolu yapısını bir kez daha ortaya koydu.
Vira Haber
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