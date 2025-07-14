Gençlerin Oltasına Yavru Köpekbalığı Takıldı

Oltaya takılan balığın yavru bir köpekbalığı olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Araklı ilçesi Kalecik mahallesi açıklarında Resul Memişoğlu, Ertan Küçükaslan ve Fatih Alemdar isimli gençler hafta sonunu değerlendirmek için Kalecik açıklarında balık avına çıktı. Oltaya gelen balık, ilk bakışta sıradan bir tür gibi görünse de yakından incelendiğinde bunun yavru bir köpekbalığı olduğu fark edildi. Gençler bir süre balığı teknede inceledikten sonra tekrar denize bıraktı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü



Araklı ilçesi Kalecik mahallesi açıklarında yaşanan bu sıra dışı olay, bölgede denizin sürprizlerle dolu yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Vira Haber