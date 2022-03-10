Gepa Fiberglass’tan DNV Onaylı Yeni Yerli Kurtarma Botu

Gepa Fiberglass Genel Koordinatörü Barbaros Onur, 2021 yılı içinde geliştirmeye başladıkları yeni nesil GRP kurtarma botu G-RB4 projesinin LSA kod’a göre olan testlerinin DNV gözetiminde başarı ile tamamlandığını açıkladı.

5,41 metre boy ve 1,76 metre genişliğe sahip, 6 kişilik GRP gövdeli kurtarma botunun dizayn ve üretiminin tamamen Gepa bünyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Onur, “40 HP ve 60 HP dıştan takma motor opsiyonu ile üretmeye başladığımız kurtarma botumuz tam kapasite yüklü iken maksimum 13 knot seyir hızına ulaşıyor” dedi.

Batmaz ve self righting özelliğine sahip G-RB4’nin dizayn ve imalatının LSA kod ve SOLAS kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Onur, “G-RB4, Türkiye’de ilk kez DNV klas onayı olan kurtarma botu özelliğini taşıyor” konuştu.