GESTAŞ 6 Gemi Satın Aldı
GESTAŞ 6 yeni gemi aldığını duyurdu.
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GESTAŞ tarafından, bugün, saat 13.00’te Lapseki’de basın açıklaması yapıldı.
Çanakkale Gündem gazetesinin haberine göre, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin 6 gemi aldığı kamuoyuna duyuruldu.
Sevinç, yapmış olduğu açıklamada 5 gemiyi kendi öz bütçemizden aldık. 1 gemiyi ise kredi ile aldık. 8 taksitle ödeyeceğız. Bu yaptığımız hamle ile yılda 20 Milyon TL kasada kalacak dedi.
Vira Haber
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