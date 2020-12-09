GESTAŞ 6 Gemi Satın Aldı

GESTAŞ tarafından, bugün, saat 13.00’te Lapseki’de basın açıklaması yapıldı.

Çanakkale Gündem gazetesinin haberine göre, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin 6 gemi aldığı kamuoyuna duyuruldu.

Sevinç, yapmış olduğu açıklamada 5 gemiyi kendi öz bütçemizden aldık. 1 gemiyi ise kredi ile aldık. 8 taksitle ödeyeceğız. Bu yaptığımız hamle ile yılda 20 Milyon TL kasada kalacak dedi.

Vira Haber