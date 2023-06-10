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GESTAŞ Bozcaada Hattında 14 Ek Sefer Yapacak

GESTAŞ Bozcaada Hattında 14 Ek Sefer Yapacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, yarın Bozcaada-Geyikli hattında mevcut tarifeye ek 14 sefer gerçekleştirilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için ek sefer planlaması yapıldı.

Buna göre, planlanan mevcut tarifeye ek olarak Geyikli'den Bozcaada'ya saat 07.15, 09.15, 10.00, 12.15, 13.00, 15.15 ve 16.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise saat 08.30, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.

Yolcular güncel sefer tarifesi ile ek sefer planlamalarına "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Vira Haber

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