GESTAŞ, Personeli Hakkında Çıkan Haberleri Yalanladı

Çanakkale’de feribot hizmeti veren GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çanakkale‘de yerel bir yayın organının kamuoyunu yanlış yönlendiren asılsız haberi sonrası, açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberde kasıtlı olarak kullanılan, ‘iddiaya göre şirketimizin birden fazla gemisinde, onlarca mürettebatın Covid 19 testinin pozitif çıktığı’ söylemi, gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece bir gemici personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve kendisiyle birlikte aynı vardiyadaki tüm personellerimiz tedbir amacıyla izolasyona alınmıştır. Koronavirüs testi pozitif çıkan personelimizin sağlık durumu son derece iyidir.

Yine “personel gemi değiştirdiği için koronavirüs bulaştı” yönündeki iddiaların aksine; işletmemizdeki prosedür gereği, gemi adamlarımız, vardiyadaki aynı kişilerle, sürekli aynı gemide görev yapmaktadır. Şirketimiz, koronavirüsle mücadele süreci boyunca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymakta, gerekli tedbirleri almaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

Vira Haber