GESTAŞ’tan 15 Ayda 8’inci Gemi

Konuyla ilgili GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gestaş Deniz Ulaşım olarak, kazancımızı yatırıma dönüştürmeye devam etmekteyiz. 2020 yılı Ocak ayında yeni genel müdürümüzün göreve başlamasıyla, maliyetleri en aza indirecek, şirketin gelirlerini de artıracak hamleler üzerinde duran, gelirlerin önemli bir kısmını oluşturan gemi kiralarından kurtulmak amacıyla gemi satın alınması üzerinde çalışmalarına başlayan şirket yönetimimiz, son olarak filomuzda kiralık olarak hizmet veren 57. Alay gemisini de şirket envanterine kattı.”

“FİLOMUZDA ŞİRKETİMİZE AİT GEMİ SAYISI 15 AYDA 6’DAN 14’E YÜKSELDİ”

“2020 yılı içerisinde ilk olarak filoda kiralık olarak bulunan Seddülbahir, Mesudiye ve 18 Mart gemileri satın alınırken, ardından Gelibolu-Çardak hattında sefer yapan 3 gemiyi bünyemize katarak hem filomuzdaki gemi sayısını artırdık hem de hizmet verdiğimiz lokasyonları genişlettik. 2021 yılı içerisinde de Avşa Adası, son olarak da 57. Alay gemisini satın alarak filomuzdaki şirketimize ait gemi sayısını 6’dan 14’e, filodaki gemi sayısını da 17’den 21’e çıkardık.”

SIFIR FİNANSAL BORÇLANMAYLA 8 GEMİ

“Tüm satın almaları kendi kaynaklarıyla, finansal borçlanma olmadan ve kredi kullanmadan gerçekleştiren şirketimiz, 8 gemiden 6’sını peşin ödemeyle satın alırken, 2 geminin ödemesi ise taksitle gerçekleştirilecek.”

“10 GEMİMİZ A’DAN Z’YE BAKIMDAN GEÇİYOR”

“Kendi kaynaklarıyla 15 ayda tam 8 gemi satın alan şirketimiz, aynı dönemde 10 gemimizin de tersane sürecini gerçekleştirmekte. 2020 Eylül ayından bu yana 2021 sezonu hazırlıklarına başlayan ve sırasıyla gemilerini bakım/tutum süreci için tersaneye alan şirketimiz, 10 gemiyi A’dan Z’ye yeniliyor. İlk olarak Lapseki ve Gelibolu 1 gemilerini bakıma alınırken, sırasıyla Selimiye, Gökçeada 1, 18 Mart, 57. Alay gemilerinin tersane süreci gerçekleşti. Bayramiç ve Seddülbahir gemilerinin bakım/tutum çalışmaları sürerken bu gemilerin ardından Mesudiye ve Gelibolu gemisine tersaneye girerek sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Gece gündüz, hummalı bir çalışmayla gemileri daha emniyetli ve daha konforlu hale getiren şirketimiz, makine dairesinden, araç ve yolcu güverteye kadar tüm alanları baştan aşağı yeniliyor.”

Vira Haber