Giresun'da Balık Atıkları Gübre ve Yeme Dönüşüyor

Balıkhanelerden toplanan atıklar, kompost havuzlarında işlenerek gübreye dönüştürülerek sera ve bahçelerde kullanılmaya başlandı. Atıkların bir kısmı ise kuşlar ve diğer canlılar için yem olarak değerlendiriliyor.

Günlük 100 kilo atık geri kazanılıyor



Atıkların yüzde 50'sinin kompost havuzlarında gübreye dönüştürüldüğünü, kalan kısmının ise yem olarak kullanıldığını ifade eden Cebecioğlu, 100 kilogram olarak başlayan projenin şehrin geneline yayıldığında bu miktarın 200 kilogramı aşacağını kaydetti.

Kompost gübre fındık bahçelerinde kullanılacak

Projeyi şehir geneline yaymak için çalışmalara başladıklarını belirten Cebecioğlu, kompost gübrenin ilerleyen süreçte fındık üreticilerine de dağıtılacağını söyledi. Kimyasal gübrenin çevreye zarar verdiğini hatırlatan Cebecioğlu, "Ürettiğimiz kompost gübre hem doğa dostu hem de oldukça verimli. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize bu gübreyi dağıtarak hem tarıma destek olacağız hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Vira Haber