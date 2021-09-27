Reuters'ın Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alıntıladığı haberine göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girit Adasında 5,8 ile 6,5 olduğu söylenen bir deprem meydana geldi. Deprem çok sığ, Adanın üzerinde ve Heraklion Havzası içinde. Bu havza KKB- GGD normal faylarla kesilmiş ve sınırlanmış. Girit Adası'nda depreme en fazla güneyinden geçen Helenik zonu neden oluyor ama bu depreme karadaki normal faylar neden olmuş olabilir. Kuşkusuz bu fay sistemlerinin hepsi etkileşim içinde." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV Atina Muhabiri Taki Berberakis, depremin denizde değil karada meydana geldiğini söyledi. Büyük bir hasar bilgisinin henüz gelmediğini söyleyen Berberakis, "Tüm okulların denetlendiğini ve bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Depremin meydana geldiği bölgeye yakın köylerde bazı evlerin yıkıldığı ve 2 kişinin mahsur kaldığı söyleniyor. Deprem uzmanları arka arkaya çok artçı olacak uyarısında bulundu. Yunan Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu." dedi.

Öte yandan AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin 6 büyüklüğünü olduğunu açıkladı.

Vira Haber