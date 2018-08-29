Girit’e giden feribotta yangın

Yunanistan'da 875 yolcusu ve 141 kişlik mürettebatıyla Atina'dan hareket eden ve Girit Adası'na seyreden Eleftherios Venizelos isimli yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine akşam saatlerinde geminin Hydra adası açıklarında bulunduğu sırada, otopark katından alev ve dumanların yükseldiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Pire Limanı'na demirleyen gemiye burada itfaiye araçları yaklaştırıldı.

Yangın söndürülürken gemideki yolcular itfaiyenin ve kurtarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yolculardan bazıları dumanlar yükseldiği anda geminin otopark katına yakın noktalarında nefes almanın zorlaşmaya başladığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İtfaiye uzmanları otoparkta, aralarında kamyonların da bulunduğu 200 araçtan birinde yaşanan bir arızanın yangının başlamasına neden olabileceğinden şüpheleniyor.

Vira Haber