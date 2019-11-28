Girne üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Uluslararası başarı

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgide, Denizcilik Fakültesinin Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU)’ne üye olmak için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı ve tüm Denizcilik Fakültesi Gemi Makine İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans, ön lisans ve yüksek lisans programları ile Deniz Ulaştırma İşletme lisansüstü programının kalite yönetim sistemi ile birlikte tesciline ve genel kurula katılan tüm üyelerce eksiksiz onaylandığı belirtildi.Dünya Denizcilik Filosuna Yön Veren Çalışmalar Yürütülüyor…Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Uzakyol Başmühendisi Volkan Varışlı, Türkiye’de denizcilik eğitimi alanında yetkilendirilmiş olarak faaliyet gösteren sayılı üniversitenin Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye olduğunu ifade ederek, Girne Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu anlamda bir ilke imza atmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Söz konusu üyelik sürecini yürütmekle görevlendirilen Uzakyol Başmühendisi Varışlı, IAMU’ya üye üniversitelerin ve eğitim kurumlarının denizcilik alanında önde geldiğini ve her birinin dünya denizcilik filolarına yön vermenin ötesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) işleyişinde de etkin rol aldığını belirtti. Hızla gelişen denizcilik camiasında bu alandaki eğitim ve öğretimin öneminin vurgulanması amacıyla 1999 yılının Kasım ayında kurulan IAMU’nun şu an toplam 66 üyesi olduğunu dile getiren Varışlı, üye üniversitelerin insansız gemilerin tasarım ve işletimi de dahil ortak projelerde öğrenci değişim programları, ortak uluslararası sertifikasyon programlarının üretimi gibi alanlarda işbirliği yaptığını kaydetti.

Denizcilik Fakültesinin Tüm Programlarının Kalite Yönetim Tescili Onaylandı

Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökhan Tarı ise, sürecin mevcut tüm Denizcilik lisans, ön lisans ve yüksek lisans programlarının kalite yönetim sistemi ile birlikte tesciline ve genel kurula katılan tüm üyelerce eksiksiz onayına yönelik yazılı süreci bir yılı aşkın bir süredir titizlikle takip ettiklerini belirtti. Tarı, yakalanan ivmenin devamı için farklı bayrak devletleri, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesinde görev alma konusunda büyük bir istek ve azimle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yüksek teknolojiye sahip simülasyon odaları, eğitim ve araştırma gemisi, tam donanımlı laboratuvarları ve alanında uzman akademik kadrosuyla eğitim veren Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans ve ön lisans programlarıyla birlikte, Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme lisansüstü programı yer alıyor.

Vira Haber