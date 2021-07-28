GİSBİR'den sıfır sera gazı kampanyasına destek

Sıfır sera gazı ve karbonsuzlaşma konularının önümüzdeki dönemin öncelikli konularından biri olacağına inanan GİSBİR, bu kapsamda üyesi olduğu Waterborne TP tarafından geliştirilen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Sıfır Sera Gazı kampanyasına destekte bulunuyor.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan GİSBİR Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Kıran, çevre dostu gemiler üretme anlamında Türk tersanelerinin dünyada hatırı sayılır bir olduğunu ve GİSBİR'in de üyesi olduğu Waterborne TP tarafından geliştirilen Sıfır Sera Gazı kampanyasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: GİSBİR TV