İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. SERBEST KÜRSÜ

  3. Gizemli helezonun sırrı
Gizemli helezonun sırrı

Gizemli helezonun sırrı

ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan Berryessa Gölü'ndeki halka şeklindeki dev çukur, görenleri hayrete düşürüyor

A+A-

Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.

Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.

Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.

Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.

gol-003.jpg

gol1-005.jpg

gol2-005.jpg

gol3-005.jpg

gol4-003.jpg

gol5-001.jpg

gol6-002.jpg

gol8-001.jpg

gol7-002.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.