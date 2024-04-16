Global Balıkçılık Potansiyeli Seafood Expo Eurasia Fuarında Buluşuyor

Dünyanın her yerinden balıkçılık uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan yeni bir küresel etkinlik olma hedefiyle bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen Seafood Expo Eurasia fuarı, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilecek.

Başta balıkçılık ve yetiştiricilik olmak üzere, sektörümüzün işleme, yem, endüstri ve denizcilik alanlarındaki yurtiçi ve yurtdışından piyasa oyuncularının katılım sağlayacağı Seafood Expo Eurasia fuarı, aynı zamanda fuar ile eş zamanlı yürütülecek panel ve oturumlara da ev sahipliği yapacak.

SUYMERBİR Tarafından 14-17 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya Sueno Deluxe Otel’de organize edilen 9. Su Ürünleri Çalıştayı’nın da sponsorlarından olan Seafood Expo Eurasia, Türkiye’nin su ürünleri ve balıkçılık alanındaki yükselen potansiyelini Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ile bütünleştirmeyi hedeflemektedir.

Fuarın resmi medya sponsoru olan Balık Haber’e açıklamalarda bulunan Seafood Expo Eurasia Pazarlama Direktörü Yana Florova, Türkiye’nin son yıllarda dünya su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ciddi yükseliş ve başarılara imza attığını belirterek, Seafood Expo Eurasia fuarı ile İstanbul’da hem dünya potansiyelini Türkiye’ye taşımak hem de Türkiye’nin potansiyelini dünya ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Seafood Expo Eurasia Fuarı’na katılmak isteyen firmalar ve ziyaretçiler www.seafoodexpoeurasia.com adresinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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