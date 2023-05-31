Global, dünyanın en büyük transit limanını 300 milyon dolarlık yatırımla yeniledi

Global Yatırım Holding (GYH) açıklamasına göre, dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler'e Türk yatırımları damga vurdu. Global Ports Holding'in portföyünde bulunan Nassau Kruvaziyer Limanı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Dünyanın en büyük transit limanı olan ve 300 milyon dolarlık yatırımla yenilenen Nassau Kruvaziyer Limanı, aynı anda 6 yolcu gemisini ağırlayabilecek. Enka İnşaat'ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü limanda 350 Türk işçi çalışırken, yenileme çalışmaları için ihtiyaç duyulan malzemeler de Türkiye'den götürüldü.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ardından yeni yüzüne kavuşan Nassau Kruvaziyer Limanı, yeni bir rıhtım eklenmesi ve tüm iskelelerin yenilenmesi ve onarımıyla aynı anda dünyanın en büyük kruvaziyer gemi sınıfı olan 3 Icon gemisini ağırlayabilecek.

Açılışta önemli isimler bir araya geldi

Nassau Kruvaziyer Limanı'nın açılış törenine dünyanın önde gelen isimleri katıldı. Bahamalar Başbakanı Philip Davis, Bahamalar Başbakan Yardımcısı, Turizm, Yatırım ve Havacılık Bakanı Chester Cooper, Ulaştırma ve İskan Bakanı JoBeth Coleby-Davis törende konuşma gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın hazır bulunduğu etkinliğe, denizciliğe yön veren dünyaca ünlü şirketlerin yöneticileri de katıldı.

Nassau Kruvaziyer Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Mike Maura Jr, Royal Caribbean Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Jay Schneider, Disney Kruvaziyer Başkan Yardımcısı Jose I. Fernandez, Norveç Kruvaziyer Şirketi Başkanı David Herrera, Carnival Corporation Kıdemli Başkan Yardımcısı Marie McKenzie, MSC Kruvaziyer CEO'su Rick Sasso etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Açılış konuşmalarının ardından Bahamalı sanatçıların sahne aldığı geceye drone gösterileri renk kattı.

Aynı zamanda eğlence merkezi olacak

Açıklamada verilen bilgiye göre, yenileme çalışmaları tamamlanan liman, 300 yıllık geçmişi olan Nassau'nun canlı kültürel mirasını da yansıtırken, aynı zamanda bir eğlence merkezi olacak. Şehir ile bir bütün olarak öne çıkan limanda, Junkanoo müzesi, otantik Bahama yiyecek ve içecek satış noktaları, organize kara ulaşım alanı, birinci sınıf bir amfitiyatroyu andıran alanlar, sanat galerisi, yeşil alanlar, Bahama kültürünün tanıtımına odaklanan pazar yeri bulunuyor. Limanın enerji ihtiyacını desteklemek amacıyla 1,5 MW'lik güneş enerjisi santrali de yer alacak.

"Hedefimiz 2023'te yaklaşık 4,5 milyon yolcu ağırlamak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, limanın Bahamalar için bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

GPH'nin portföyünde yer alan 14 ülkedeki 27 kruvaziyer limanının adeta bir Türk büyükelçiliği gibi çalıştığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini kaydeden Kutman, şu ifadeleri kullandı: "Nassau Kruvaziyer Limanı da yeni yüzüyle, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türk bayrağını Bahamalar'da dalgalandıracak. Yenileme çalışmalarının ardından limanın günlük yolcu ağırlama kapasitesi 30 bin kişiye çıktı. Bu da 2023 yılı için sadece Nassau Kruvaziyer Limanı'nda yaklaşık 4,5 milyon yolcu ağırlamamızı sağlayacak. Bahamalar hükümeti ve vatandaşları da bu büyümeden faydalanacak. Bu limanda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. Yenileme çalışmaları, yalnızca yeni binaların inşası ve güzel tasarım estetiğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu liman aynı zamanda Bahamalar halkı için Bahama mirası ve kültürünün ve sayısız yeni fırsatın tanıtılması anlamına da geliyor."

Mehmet Kutman, Nassau'nun dünyanın en işlek transit limanı olduğunu belirterek, yaptıkları geliştirmeler sayesinde burasının Karayipler'deki lider kruvaziyer limanı olmasını sağlayacaklarını, ziyaretçiler için daha fazla cazibe merkezi olacaklarını anlattı.

Vira Haber