Global Ports Holding Portföyünü Kanarya Adaları İle Güçlendiriyor

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) İspanya’nın Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katarak işlettiği liman sayısını 22’ye yükseltiyor. Ayrıca GPH, Avrupa’da küçük liman ağını genişletme çalışmalarını da sürdürürken, İspanya’daki Vigo Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modelimizi Kanarya Adaları’na taşıyoruz. Ayrıca küçük liman ağımızı da Vigo ile genişlettik. Böylece bir yandan dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi pozisyonumuzu güçlendirirken diğer yandan ise kruvaziyer turizminin kılcal damarlarına kadar giriyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands (GPCI), İspanya’nın Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria Kruvaziyer Limanı’nın operasyonlarının 40 yıl süre ile işletilmesine yönelik imtiyaz anlaşması hükümlerinde mutabık kaldı. Böylece Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanının portföye eklenmesi ile GPH’in Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 22'ye yükseliyor.

GPH’nin vermiş olduğu teklifte yer alan ve imtiyaz süreleri 20’şer yıl olan "Arrecife (Lanzarote)" ve "Puerto del Rosario (Fuerteventura)" kruvaziyer limanlarına ilişkin İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde görüşmeler devam ederken, 30 Eylül 2022’ye kadar bu iki limanla ilgili imtiyaz sözleşmeleri üzerinde mutabık kalınması bekleniyor.

Projeler için yerel bankalardan finansman sağlanacak

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; “Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife ve Puerto del Rosario kruvaziyer limanlarında imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2022 yılının 4.çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir” denildi.

GPCI Las Palmas’ta yeni terminal binası ile Arrecife’deki Marmoles rıhtımı ve Fuerteventura’da bulunan Puerto del Rosario modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon Euro yatırım yapacak. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanırken, finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelindi. Borçlanma metriklerinin ise Grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi bekleniyor.

Vigo Kruvaziyer Limanı da portföye eklendi

Kanarya Adaları limanlarındaki gelişmelerin yanında GPH Avrupa’da küçük liman ağını genişletmek için de girişimlerde bulunuyor. Daha önce duyurulan ve 2022’de yaklaşık 24 bin yolcu ağırlaması beklenen İtalya’daki Crotone Kruvaziyer Limanı’nın yanı sıra, İspanya’daki Vigo Kruvaziyer Limanı da GPH portföyüne eklendi.

GPH Vigo Kruvaziyer Limanı’nda yerel ortaklarla yüzde 50-50 ortak girişim yoluyla, 2024’ün sonuna kadar geçerli bir imtiyaz sözleşmesi kapsamında münhasır olmayan kruvaziyer operasyonlarına başladı. GPH’nin portföyüne kattığı Vigo Kruvaziyer Limanı, aynı anda dört küçük yolcu gemisine veya iki büyük yolcu gemisine hizmet verebilecek kapasiteye sahip. GPH protokolleri ve operasyonel standartları ile Vigo kruvaziyer limanı artık hem transit hem de ana liman (homeport) operasyonları yapabilecek. GPH’nin Vigo’daki operasyonları kapsamında 2022’de beklenen sefer sayısı ise 11.

‘Dünyanın en büyüğü pozisyonumuzu güçlendiriyoruz’

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu alanda daha da büyüme stratejimize sadık kalıyoruz. Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modelimizi Kanarya Adaları’na taşıyoruz. Ayrıca küçük liman ağımızı da Vigo ile genişlettik. Böylece bir yandan dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi pozisyonumuzu güçlendirirken diğer yandan ise kruvaziyer turizminin kılcal damarlarına kadar giriyoruz. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz” dedi.