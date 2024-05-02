Global Ports Holding, Saint Lucia’da Operasyonlarına Başladı

Saint Lucia Hükümeti ile imzaladığı anlaşma kapsamında limanın kruvaziyer operasyonlarını 30 yıl süre ile yürütecek olan Global Ports Holding’in portföyünde, Nassau, Antigua ve San Juan’dan sonra Karayipler’deki dördüncü liman Saint Lucia oldu.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Global Ports Holding olarak kruvaziyer liman işletmeciliğindeki lider konumumuzu, her yeni liman ile daha da güçlendiriyoruz. Saint Lucia limanı ile birlikte kruvaziyer pazarından aldığımız payı arttırıyor, dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Karayipler’deki Saint Lucia Kruvaziyer Limanı’nda operasyonlarına başladı. Saint Lucia Kruvaziyer Limanı Global Ports Holding’in portföyündeki Karayipler’deki dördüncü liman olurken, buradaki operasyonlarını 30 yıl süre ile yürütecek. Portföyündeki 19 ülkeden 32 limanı ile yılda 20 milyondan fazla kruvaziyer yolcusuna hizmet veren Global Ports Holding, küresel kruvaziyer yolcu pazarından yüzde 15’in üstünde pay alıyor.

‘Dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz’

Global Ports Holding’in operasyonlarına başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “2004 yılında Ege Port Kuşadası ile başlayan liman işletmeciliği iş kolunda geride bıraktığımız 20 yılda dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi haline geldik. Türkiye’de doğup, dünyada sektörünün lideri olan tek şirketiz. Global Ports Holding olarak kruvaziyer liman işletmeciliğindeki lider konumumuzu, her yeni liman ile daha da güçlendiriyoruz. Saint Lucia limanı ile birlikte kruvaziyer pazarındaki etkimizi artırarak dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarında varlığımızı güçlendiriyoruz. Bu önemli olayda burada olmaktan ve kruvaziyer limanı yönetim hizmetlerimizin başlangıcını kutlamak için Saint Lucia Hükümeti ile ortaklık yapmaktan onur duyuyoruz” dedi.

60 milyon dolara kadar yatırım planı

Global Ports Holding’in Saint Lucia Hükümeti ile yapmış olduğu anlaşma gereği şirket, Saint Lucia Kruvaziyer Limanı'ndaki tesislerin genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik toplamda 60 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor. Yatırımların 24 yılda tamamlanması öngörülüyor. Bu kapsamda Global Ports Holding, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Vendors' Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacak.

Global Ports Holding ayrıca, bölge sakinleri için önemli ekonomik faydalar sağlamak için Fisherman's Village (Balıkçı Köyü) gibi liman içindeki ve çevresindeki tesisleri geliştirerek destinasyondaki yolcu harcamalarını artırmaya yönelik çalışmalar planlıyor.

31 Mart 2022 - 31 Mart 2023 arası 12 aylık dönemde yaklaşık 590 bin yolcu ağırlayan (2019 takvim yılında yaklaşık 790 bin) Saint Lucia Kruvaziyer Limanı’nın, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması bekleniyor.

Vira Haber