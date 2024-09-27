Global Ports Holding San Juan’da 425 Milyon Dolarlık Yatırıma Başladı

Dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı Karayipler’de ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı’nda, şirketin yerel odaklı büyüme stratejisi kapsamında Porto Rikolu Clarivette Díaz genel müdür olarak atandı.

Global Ports Holding Mali İşler Direktörü Jan Fomferra, “Bu liman aynı zamanda portföyümüzdeki en büyük üçüncü liman olma özelliğine sahip. Gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile ikonik San Juan kruvaziyer limanını tüm Porto Rikolular'ın yararına olacak şekilde, Karayipler kruvaziyer endüstrisinde üstün konumuna getirmek için çalışacağız” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda portföyüne eklediği ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı’nda 425 milyon dolarlık yatırıma başlayan GPH, çalışmaları 2 yıl içinde tamamlayacak. San Juan Kruvaziyer Limanı’ndaki yatırımların 425 milyon dolarlık ilk aşamasında, Pan American I ve II İskelesi’nin rehabilitasyonu, iskele 4’te altyapı onarımları ve iskele 1 ile 4 arasındaki yaya yolunun yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

19 yıllık tecrübeye sahip

Öte yandan GPH, yerel odaklı büyüme stratejisinin bir parçası olarak San Juan Kruvaziyer Limanı’na Porto Rikolu Clarivette Díaz’ı genel müdür olarak atadı. Limancılık sektöründe 19 yıllık deneyime sahip olan Diaz, öncesinde Porto Riko’nun en büyük tesisi olan Porto Riko Terminalleri’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Diaz, Kasım 2024’te görevine başlayacak.

‘San Juan’ı üstün konuma getirmek için çalışacağız’

San Juan Kruvaziyer Limanı’ndaki hizzmet kalitesini daha üst seviyelere çıkarabilmek adına yatırımlara başladıklarını ifade eden Global Ports Holding Mali İşler Direktörü Jan Fomferra, “Yeni genel müdürümüz ile birlikte San Juan’ı dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı yapma hedefimize hızlıca ilerleyeceğiz. Bu liman aynı zamanda portföyümüzdeki en büyük üçüncü liman olma özelliğine sahip. Gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile ikonik San Juan kruvaziyer limanını tüm Porto Rikolular'ın yararına olacak şekilde, Karayipler kruvaziyer endüstrisinde üstün konumuna getirmek için çalışacağız” dedi.

Vira Haber