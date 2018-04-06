Global Run ile Bodrum’da yaz sezonu açılıyor

Global Yatırım Holding’in ana sponsoru olduğu yarış, Bodrum’un ‘yaz sezonu’ açılış etkinliği haline geldi. 28 Nisan akşamında ise yarışmacılar ve Bodrum halkı için Bodrum Yolcu Limanı’nda İrem Derici konseri ve öncesinde DJ performansı gerçekleşecek.

Sosyal sorumluluk partnerinin Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği olduğu 5. Global Run Bodrum’un kayıt ücretleri derneğe bağışlanıyor. Kayıtların 27 Nisan Cuma gününe kadar online olarak kabul edileceği 5. Global Run Bodrum’da 10 bin (10K) ve 5 bin (5K) metrelik iki parkurun yanı sıra çocuklar için 500 metrelik Minik Adımlar Parkuru bulunuyor.

Global Yatırım Holding’in ana sponsoru olduğu ve “En İyi Spor Etkinliği” ödülüne sahip “Global Run Bodrum” yarışı bu yıl 5. kez 29 Nisan’da Bodrumda koşulacak. Bir Bodrum geleneği olma yolunda ilerleyen yarış, düzenlendiği tarih itibariyle ‘yaz sezonu açılışı’ etkinliği haline geldi.



Global Run Bodrum’un kayıt ücretleri her yıl bir sivil toplum kuruşuna bağışlanıyor. Bu yıl ise sosyal sorumluluk partneri Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği oldu. www.globalrunbodrum.com internet sitesinden alınan kayıtlar, 27 Nisan’a kadar devam edecek.

İrem Derici Bodrum Yolcu Limanı’nda konser verecek



Yarışmacılar için 28 Nisan Cumartesi günü Bodrum Yolcu Limanı’nda yarış kitleri tesliminin ardından, tekne turu ve makarna partisi düzenlenecek. 28 Nisan akşamında ise yarışmacılar ve Bodrum halkı için saat 20:30’da İrem Derici konseri ve öncesinde DJ performansı gerçekleşecek.

Yarışmacılar için 10 bin (10K) ve 5 bin (5K) metrelik iki parkurun yanı sıra her yıl olduğu gibi çocuklar için 500 metrelik Minik Adımlar Parkuru da bulunuyor. Engelli yarışmacıların ücretsiz katılabileceği 5. Global Run Bodrum’un kayıt ücretleri, 5 ve 10 bin metrelik parkurlarda 60 lira ve Minik Adımlar Parkurunda 15 lira olarak belirlendi.

Yarış, Global Yatırım Holding’in bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in işlettiği Bodrum Yolcu Limanı’ndan start alacak. 5. Global Run Bodrum’da bütün yarışmacılara performans kumaşından üretilmiş yarış tişörtü, göğüs numarası, RFID zaman çipi, yarışma çantası, diğer sponsor malzemeleri teslim edilecek.

Bol ödüllü koşu



5. Global Run Bodrum’un 10K parkurunun kadın ve erkeklerde ilk üçe girenlere kupaların yanı sıra sırasıyla 5 bin, 4 bin ve 3 bin TL para ödülü verilecek. 5K parkurunda ise para ödülleri sırasıyla 3 bin, 2 bin ve bin lira olacak. 10K parkurunda dördüncü ve beşinci sıraya girenlere de kupa verilecek. 5K’da da ilk üçün yanı sıra dördüncü ve beşincilere kupa takdim edilecek. Yaş kategorileri birincilerine toplamda 100 D&R hediye çeki verilecek olan 5. Bodrum Global Run’da, iki yarışmacı ise çekilişle iPhoneX kazanacak.











Vira Haber

