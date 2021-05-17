Göç Yolunda Oksijensiz Kalan Balıklar İçin Can Suyu Takviyesi

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için göle dökülen derelere akın eden inci kefali balıklarının eşsiz görüntülere sahne olan zorlu yolculuğu devam ediyor. Balık göçünün en güzel izlenebildiği alanlardan biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, bu yıl su seviyesinin düşmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce inci kefali telef olma tehlikesi yaşadı. Bunun üzerine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimleri sonucu ilçedeki Morgedik Barajı'ndan Deli Çay'a akan vanalar açıldı. Verilen can suyu sayesinde çayın debisinin ve sudaki oksijen seviyesinin yükselmesiyle balıklar telef olmaktan kurtarıldı. Balık bendine gelen Mehmetbeyoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri suyun oksijen ölçümlerini yaptı.

"BALIKLARI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bölgenin en önemli değerlerinden biri olan inci kefali balığının gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Balık göçünün başladığı bir dönemde sudaki oksijen seviyesi ve debinin düşmesiyle ilgili sorunların tespit edildiğini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Üniversitemizle iletişime geçerek ilgili kurumlardan görevlilerle yaptığımız incelemeler neticesinde su seviyesindeki ani düşüşten kaynaklı sorun olduğu belirlendi. Valimizin talimatlarıyla su seviyesindeki sorunu kısa sürede çözdük. En büyük idealimiz ve hedefimiz bize miras bırakılan inci kefalinin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Yapılan çalışma sayesinde su seviyesinde gereken yükselme sağlandı. Valimize, ilgili kurumlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Balıkların korunmasına yönelik çalışmalar devam edecek” dedi.

"OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜNCE BALIKLAR STRESE GİRİYOR"

Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ise balık göçünün en yoğun yaşandığı dönemlerden birinde olduklarını aktardı. Bu süreçte balıkların rahatlıkla göç edebilmesi için su debisinin yeterli seviyede olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, "Yaptığımız gözlemlerde suyun alt kısımlarında inci kefali yoğun miktarda birikiyor. Burada balıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için sudan aldıkları oksijenin yüksek olması gerekir. Debi miktarına bağlı olarak birey başına oksijen oranı düştüğü için balıklarımız strese girebiliyor. Bu sorunun çözümünü su miktarının artırılması olarak önerdik, şu anda önceki günlere göre debimiz gayet iyi durumda. Balıklar oksijene kavuştu. Milyonlarca balığın telef olmaması için gösterdiği çabadan dolayı kaymakamımıza ve yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Vira Haber