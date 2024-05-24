Göçmen Kaçakçısı Mobil Radara Takıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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Aydın ili Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Göçmen Kaçakçısı, Mobil Radar, Aydın, Kuşadası
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