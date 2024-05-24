Göçmen Kaçakçısı Mobil Radara Takıldı

Aydın ili Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Vira Haber