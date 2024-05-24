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Göçmen Kaçakçısı Mobil Radara Takıldı

Göçmen Kaçakçısı Mobil Radara Takıldı

 Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Vira Haber 

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