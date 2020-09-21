GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinde düzenleme yapıldı

GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı 6’şar sefer gerçekleştirileceği açıklandı.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı 6’şar sefer gerçekleştirilecek.

Seferler bugünden itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.

Vira Haber