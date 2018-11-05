Gökçeada Kuzu Limanı özelleştiriliyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait Gökçeada Kuzu Limanı'nın, "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıkıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TDİ'ye ait Gökçeada Kuzu Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yoluyla da sonuçlandırılabilecek.

Söz konusu liman bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilecek.

İstekliler tekliflerini 21 Aralık 2018'e kadar verebilecek.

Geçici teminat bedeli 10 milyon lira olarak belirlenen ihaleye ilişkin şartname ve tanıtım dokümanı, 10 bin lira karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak ihalede yer alabilecek.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.

Vira Haber