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Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “11 Mart Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 07:00 ve 13:00, Kabatepe’den ise saat 09:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber

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