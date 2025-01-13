Gökçeada ve Bozcaada'ya Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Vira Haber