Gökçeada'da feribot karaya oturdu!

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan feribot makinelerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferini yapan GESTAŞ A.Ş'ye ait 84 metre boyundaki "Gökçeada-1" isimli feribotun Gökçeada'daki Kuzu Limanı'na yaklaştığı sırada makinelerinde henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu fark etmesi üzerine feribota, limana çarpmaması için kurtarma manevrası yaptırıldı.

İçinde 170 yolcu ve 64 aracın bulunduğu feribot, limana yanaşmaya 30 metre kala sahil kısmındaki kumluk alanda karaya oturdu.

Feribotun bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye ilave gemi gönderilerek çekim işlemi yapılacağı öğrenildi.

GESTAŞ’dan açıklama

Gelişmeye dair GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den açıklama yapıldı.

GESTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle: "16 Ağustos 2018 tarihinde Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09: 00 seferini gerçekleştiren Gökçeada 1 adlı gemimiz, Gökçeada Kuzulimanı'na yanaşma manevrası esnasında makine arızası yaşamış, kaptanımız tarafından demir atılarak durdurulmuştur.

Rüzgarın etkisiyle kıyıya yanaşan Gökçeada 1 feribotu, filomuzdaki bir diğer gemimiz ve sahil güvenlik desteğiyle bulunduğu yerden alınacak ve tahliye çalışmaları gerçekleşecektir. 64 araç ve içerisinde 170 yolcu ile sefere başlayan gemimizdeki yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Vira Haber