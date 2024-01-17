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Gökçeada'da Rahatsızlanan 2 Vatandaş Tahliye Edildi

Gökçeada'da Rahatsızlanan 2 Vatandaş Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Vira Haber 

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