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Gökçeada'ya Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

Gökçeada'ya Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00; Kabatepe'den ise saat 15.00, 19.00 seferi yapılamayacak.

Vira Haber


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