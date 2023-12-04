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Gökçeada'ya Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada'ya Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri iptal edildi.

Vira Haber

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