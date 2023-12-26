Gökova Körfezi’nde 40 Bin Kilogram Çöp Toplandı

Ekipler 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar 40 bin 740 kilogram çöp topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde turizm sezonun sona ermesiyle birlikte başlattığı kıyı temizliğini tamamladı. Büyükşehir ekipleri Gökova Körfezinde 40 bin 740 kg çöp topladı.

Muğla’da mavi yolculuğun uğrak noktası olan Gökova Körfezi turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

2014 yılından bugüne 215 bin kg çöp toplandı

Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne 40 bin 740 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 215 Bin 840 kg çöp topladı. Toplanan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi. Ekipler 2023 yılı çalışmalarını tamamlarken 2024 turizm sezonu hazırlıklarına başladı.

Vira Haber