Gölü Kirleten Firmayı Tek Kare Fotoğraf Eleverdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Sehra Enerji Şarkışla Biyogaz Enerji tarafından Yapıaltın barajını besleyen Çaylak deresine hayvan gübresi atığı döküldü. Bölgeye dökülen atık sıvı sonucu toplu balık ölümleri yaşandı. Tarımsal sulamada bölgenin önemli barajlarından birisi olan Yapıaltın Barajı’na dökülen tehlikeli atık ile birlikte tarım arazileri de zarar gördü.



“Firma bunun bedelini ödemeli”

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu bölgeye atık döken firmanın bedelini ödemesini gerektiğini söyleyerek; “Çiftçilerimizin sulama yapmakta kullandığı Yapıaltın barajına Biogaz tesislerinden bizim bu bölgede araziye atık dökülmesi sonucunda barajı besleyen çaylak deresine tarlaları aşıp dereden baraja ulaşmasından dolayı bölgede balık ölümleri meydana geldi. Sulama birliğimiz bu durumu üst yazı olarak kurumlara iletti. Firmanın döktüğü tespit edildi plakalarına kadar görüntülendi. Bu balık ölümlerine sebebiyet veren firma bunun bedelini ödemelidir diye düşünüyorum” dedi.



“Zehir sadece balık ölümlerini kapsamıyor”

Zehirlenme sonucu balık ölümleri meydana geldi bu zehirli atığın akarsu yatağına değil de daha bir başka yere dökmeleri gerektiğini ifade eden Topçu; "Filtreleme yapmaları gerekir tabi bunun kararını verecek olan bizler değiliz kendileri de bir tedbir almak zorundalar ama durum sadece barajda ki balık ölümlerini de kapsamıyor. Bu alanda meyve sebze yetiştiricilerimiz de bulunuyor. Suda herhangi bir kalıntı devam ederse bölgede yetişen patates-pancar gibi ürünlere de bulaşma riskini taşır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şarkışla Kanal Sulama Birliği tarafından tespitle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası resmi yazıyla bilgilendirilerek aynı kaynaktan istifade eden üreticiler tedbir almaları konusunda uyarıldı.

Vira Haber