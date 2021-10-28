Gölün geri dönüşüm tesisi olmasını mahkeme engelledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce liman yapımı için açılan ve daha sonra terk edilen taş ocağı alanında zamanla göl oluştu. Yağmur, taban suyu ve yakınındaki dere ile beslenen gölün büyüklüğü yaklaşık 4 bin metrekareyi buldu.

Alaplı Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 50 çeşit sanayi atağının geri dönüşümü için göle 'tehlikesiz atık geri kazanım tesisi' yapmak istedi. Zonguldak İl Genel Meclisi gölün bulunduğu alanda imar değişikliği yaparak tesisin yapımına izin verirken; şirket 'gölün su birikintisi olduğunu ve boşaltılması halinde çevreye bir zararın olmayacağını' ileri sürerek valilikten 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' raporu aldı.

Bölge halkı ise gölün etrafının mesire alanı olarak kullanıldığını, gölün içinde balıklar ve farklı canlılar olduğunu belirterek Zonguldak İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için dava açtı. Çevrede yaşayanlar, yapılacak tesisin göl ve deredeki canlılara zarar vereceğini söyledi.

GÖLÜN SUYUNU BOŞALTIRKEN YAKALANDILAR

Bölge halkı ve çevre derneklerinin açtığı dava devam ederken şirket, nisan ayında iş makineleriyle bölgeye giderek çalışmaya başladı. Şirket, sokağa çıkma yasağı olduğu hafta sonunda işçilerini alana getirip kanallar açtırdığı ve suyu boşaltmaya çalıştığı sırada yöre halkına yakalandı. Vatandaşların şikâyeti üzerine göle gelen jandarma ekipleri çalışmaları sonlandırıp, suyun boşaltılması için açılan kanalları da kapattırdı.

ALINAN KARAR ŞEHRİCİLİK İLKELERİNE UYGUN DEĞİL

Zonguldak İdare Mahkemesi ise il genel meclisi kararının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olmadığına hükmetti. Karada, "Dava konusu planların katı atık geri kazanım tesisine yönelik olması sebebiyle işlemin uygulanması halinde civarındaki parseller ve alanda mevcut gölün doldurulması halinde çevre açısından telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirilmiştir" denilerek dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Vira Haber