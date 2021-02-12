Gömeç’te Denize Sıfır Çöplük

Körfezin en doğal ve bozulmamış yapısı ile bilinen Gömeç’te, son zamanlarda yaşanan çevre kirliliği yaşam savunucuları ve çevre gönüllülerince tepkilere neden oluyor. Körfezde yer alan ve betonlaşmanın yaşandığı diğer ilçelere göre daha doğal yapısı ve temiz havası ile bilinen Gömeç’in deniz kıyıları yer yer çöp ve moloz yığınları ile adeta istila edildi.

Evrensel gazetesinden Saffet Yılmaz’ın haberine göre Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, göreve geldiğinde bu durumla karşılaştığını ifade ederek, temizlik işleri yetkilisini o bölgelere çöp boşaltılmaması konusunda uyardığını ama kendi bilgisi dışında dökülüyor ise bu konuyu bundan böyle daha sıkı kontrol edeceğini dile getirdi, Himam, kendileri dışında yörede bulunan birçok site ve inşaat müteahhitlerinin geceleri oralara atıklarını bırakıyor olduklarını da sözlerine ekleyerek o alanların aslında moloz alanı olmadığını ve Büyükşehir Belediyesinden defalarca talepte bulunmalarına karşın yer tahsisi yapılmadığına dikkat çekti.

DENİZE SIFIR VİLLALARDAN SONRA DENİZE SIFIR ÇÖPLÜK

Gömeç ve yöredeki birçok çevre örgütünün tepkisini çeken bu durum: “Denize sıfır yazlık villalarımız vardı, şimdi ise denize sıfır çöplüğümüz de oldu” şeklinde yorumlanıyor. Diğer ilçelere göre daha sakin ve doğal olması nedeni ile kontrolün de olanaksızlıklar nedeni ile zor olduğu Gömeç’in atıl alanlarına birçok kişi, kurum ve yöredeki sitelerin yanında belediye temizlik işçilerinin de sahil bandına çöplerini bıraktıkları iddia ediliyor.

Gömeç sahili ile ilgili diğer bir yorum ise, sahildeki bataklıklara kuralsızca dolgu yapılıyor olmasının Gömeç/Port projesi ile ilişkili olduğu yönünde. Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Gömeç Çevre Platformu Sözcüsü Zehra Erkün, sahillerde yeni yerleşim yerleri elde edilerek yeni rant alanları kazanmanın amaçlandığına vurgu yaptı. Birkaç yıl önce internet ortamında yer alan Gömeç/Port projesi ile söz konusu alanlarda Venedik benzeri bir yapılaşmanın hedeflendiğine dikkat çeken Erkün bu çevre katliamının sonlandırılması için mücadelelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Haber Fotoğrafı: Evrensel

Vira Haber