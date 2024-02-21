Gönüllü Gençler Baraj Etrafında Çöp Topladı

Doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması amacıyla bir araya gelen 20 kişilik gönüllü grubu, kent genelinde bulunan barajların etrafında temizlik yaptılar.

Doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Niğde Gençlik Merkezi Müdürü Turan Sayın, “Biz bugün sadece doğa ve çevre konusunda farkındalığı artırmak için buradayız. Bunun için gönüllü gençlerimizle birlikte Baraja gelerek çevre temizliği yaptık. Salgın, doğanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hepimiz bu zor günlerde temizliğin ve sağlığın kaynağı olan doğaya gönül rahatlığıyla sığınabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber