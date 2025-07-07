Greenlog Hollanda’yı Avrupa’daki Üssü Yaptı

Greenlog Intermodal İş Geliştirme Müdürü Merve Göresim, Avrupa taşımaları ile diğer yurt dışı operasyonlarını Hollanda’daki ofisleri aracılığıyla organize ettiklerini belirtti. Göresim, yeni ekipman yatırımları sayesinde kapasitelerini daha da büyüttüklerini böylece Avrupa’daki pazar paylarını önemli oranda artıracaklarını söyledi.

Sektörde başarılı yeşil lojistik uygulamalarıyla öne çıkan Greenlog Intermodal, Hollanda’da Greenlog Intermodal Logistics B.V. adıyla şirket kurdu. Greenlog Intermodal İş Geliştirme Müdürü Merve Göresim, Avrupa içi taşımaları ile diğer yurt dışı operasyonlarını Hollanda’daki şirketleri üzerinden yürüttüklerini anlattı.

Teslimat hızını artırdı, pazar payını büyütecek

Göresim, “100’ü aşkın yeni özmal 45’lik konteyner ve tenteli ekipmanlarımızla hem Ro-Ro hem de demir yolu bağlantılı intermodal ve multimodal taşımalarımızda gücümüzü pekiştirdik. Almanya Duisburg’daki kullandığımız tren terminaline yakın bir konumda yer alan ofisimiz sayesinde, Avrupa’daki teslimat hızımızı artırdık. Pazar payımızı da önemli oranda büyütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

AB Yeşil Mutabakat uyumlu lojistik çözümleriyle Avrupa’nın tamamına ulaştıklarına dikkati çeken Göresim, “Halkalı-Duisburg kara treniyle Türkiye - Almanya/Benelux hattında karşılıklı seferlerimizle 8-9 günlük transit sürelerde hizmet veriyoruz. Teslimatlarımızı kara yoluna göre hem düşük emisyonlu ve çevre dostu hem de maliyet avantajlı gerçekleştiriyoruz. Duisburg-Trieste arasında da demir yolu taşımacılığı yapıyoruz.” diye konuştu.

İngiltere ve İrlanda taşımalarını da yoğunlaştırdı

Göresim, Duisburg ile İngiltere ve İrlanda arasında özellikle 45’HCPW ekipmanlarla yaptıkları taşımalarını yoğunlaştırdıklarını, bu hatta hem Avrupa hem de Türkiye’den müşterilerine esnek, güvenli, hızlı ve maliyet etkin çözümler sunduklarını vurguladı.

İstanbul, İzmit, Pendik, Yalova, İzmir ve Mersin’deki limanlardan Avrupa’ya Ro-Ro hatlarıyla ulaştıklarını da belirten Göresim, “Türkiye ile Yunanistan’ın Patras, İtalya’nın Bari ve Trieste, Fransa’nın Sete ve İspanya’nın Alicante limanları arasında ithalat-ihracat taşımaları gerçekleştiriyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Yunanistan ve İspanya hatlarını daha da geliştirecek

Göresim, Yunanistan ve İspanya Ro-Ro hatlarını daha da geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, Türkiye bağlantılı taşımaları da dâhil olmak üzere, aciliyeti olan yükler için Avrupa’da minivan hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber