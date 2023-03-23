GRETA K adlı ürün tankerinin güvertesinde yangın çıktı. Gemi, Portekiz'in Leixoes limanına yaklaşırken sürüklenmeye başladı. Yetkililer, yangının makine dairesinde çıktığını belirtti.

Yardım çağrısına yanıt veren römorkörler, gemideki 19 mürettebattan gerekli olmayan 12'si tahliye etti. Yaralanma bildirilmedi. Dizel ve jet yakıtı yüküyle Sines'ten gelen tankerde şu ana kadar sızıntı olmadığı açıklandı. AIS açık olan tanker, 22 Mart sabahı itibariyle yakınlarında bulunan römorkörlerle sürükleniyordu, yangının kontrol altına alındığı veya söndürüldüğü anlaşıldı, itfaiyeciler olası için için yanan noktaları ve soğutma yangın alanını izliyor.

Ürün tankeri GRETA K, IMO 9800374, dwt 19876, yapım yılı 2016, bayraklı Malta, yönetici K-SHIPS SRL., İtalya.

Vira Haber