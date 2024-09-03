Grimaldi Goup İtalya ve Türkı̇ye Arasındakı̇ İlk Ro-Ro Hattını Açıyor

Arkas çatısı altında faaliyet gösteren Egekont’un 1996 yılında beri temsilciliğini yürüttüğü, Grimaldi Group, Akdeniz'de sunduğu servis ağına bir yenisini daha ekliyor. İtalya ve Türkiye arasında Ro-Ro hattı açmaya hazırlanan şirket, 14 Eylül'den itibaren Trieste ve Ambarlı arasında yeni bir doğrudan bağlantı kurarak iki limandan da haftada ikişer sefer düzenleyecek. Grimaldi Group’un ilk kez Ambarlı limanına giriş yaparak, Türkiye'deki ve Adriyatik kıyısındaki varlığını daha da güçlendireceği yeni servisin Türkiye satış pazarlama ve operasyon acenteliğini yine Egekont yapacak.

Akdeniz’de Çevreci Ro-Ro’lar

Yeni serviste kullanılacak dünyanın en büyük ve çevre dostu, hibrit Ro-Ro gemileri olan Eco Mediterranea ve Eco Malta yenilikçi "GG5G" sınıfında yer alıyor. Çevreci olmalarının yanı sıra, tekerlekli yükler (yarı römorklar, sürülen araçlar, otomobiller, vanlar, kamyonlar, proje yükleri) ile 500'den fazla römork ve 180 otomobile eşdeğerdeki kapasiteleriyle Grimaldi Group tarafından kısa mesafeli yük taşımacılığı için kullanılan önceki Ro-Ro gemi sınıfının iki katı kapasiteye sahip.

Kapasite Artarken Karbon Salınımı Düşüyor

Tüketimi ve performansı optimize eden yenilikçi teknolojik çözümler sayesinde gemilerdeki kapasite artışı yakıt tüketimini etkilemiyor. Önceki nesil Ro-Ro gemileriyle aynı hızda aynı miktarda yakıt tüketen Eco Mediterranea ve Eco Malta, taşınan yük birimi başına CO2 emisyonlarını ise yarıya indiriyor. Emisyonlar liman operasyonları sırasında tamamen sıfırlanıyor: Eco Mediterranea ve Eco Malta, seyir sırasında şaft jeneratörleri ve gemide bulunan 350 m²'lik güneş panelleri sayesinde şarj olan mega lityum pillerde depolanan elektrik enerjisini kullanarak iskelede beklerken "Zero Emission in Port®" (Limanda Sıfır Emisyon) hedefine ulaşıyor.

Yeni servis, stratejik konumda bulunan İtalya ve Türkiye limanları doğrudan, düzenli ve güvenilir bir ulaşım ağı sunacak. Trieste, sadece İtalya'nın kuzeydoğusu için değil, aynı zamanda tüm Orta Avrupa için bir kapı niteliği taşırken; Ambarlı ise Marmara’nın yanı sıra tüm Türkiye’ye ayrıcalıklı bir erişim noktası konumunda bulunuyor. Trieste-Ambarlı Ro-Ro servisinin, Grimaldi'nin geniş ağı içindeki diğer deniz bağlantılarıyla birleştirilmesiyle ile de Türk ihracatçısının İspanya, Yunanistan, Malta, Tunus, Fas ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan Kuzey Avrupa ülkelerine ulaşımı da kolaylaşacak.

Grimaldi Group CEO'su Emanuele Grimaldi, "Deniz yollarında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliği ve niceliğini, yaptığımız sistematik ve önemli yatırımlarla geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Grimaldi, “Özellikle, Trieste-Ambarlı arasındaki yeni düzenli Ro-Ro hattı ile İtalya ve daha geniş anlamda Orta Avrupa ile Türkiye arasındaki bağlantıları güçlendirerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler arasında gelişen ticari ilişkilere katkıda bulunacağız. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek için olağanüstü özelliklere sahip, kapasite ve çevre duyarlılığı açısından kısa mesafeli deniz taşımacılığını devrim niteliğinde değiştiren Eco Mediterranea ve Eco Malta gemilerini kullanacağız. Akdeniz'de Ro-Ro yük taşımacılığına yönelik hizmetlerimizi Grimaldi tarzıyla tamamen uyumlu, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkacak yeni bir hizmetle zenginleştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Vira Haber