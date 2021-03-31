Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği’nin İlk Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Faaliyetlerine 27 Temmuz 2020’de başlayan ve ilk döneminde kamu ve özel sektör nezdinde başarılı çalışmalar yürüten GAİD’in Yönetim Kurulu Başkanı Değirmenci, öncü sektör örgütü olma hedefiyle yeni dönemde de ekibiyle şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

GAİD’in ortak mesleki sorunlarda tartışma ve görüş alışverişi ortamı oluşturup çözümler üreterek motivasyon ve koordinasyon fonksiyonu üstlendiğini ifade eden Değirmenci, “Antrepo ve geçici depolama hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında temas imkânlarını artırarak sektör üyelerinin ortak mesleki faaliyetlerinde yararlı veya zorunlu olan hususlarda bilimsel ve piyasa araştırmaları yapıyoruz. Ülke ekonomisine fayda sağlamak amacıyla, kaynak israfını minimize edip etkinliğimizi artırıyoruz. Üyelerin görüşlerini ortak bildiriler halinde derlemek ve savunmak üzere üyeler adına özel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ederek temsil yetkinliğini artırıp gerekli bildirim ve önerilerde bulunuyoruz.” diye konuştu.

GAİD YÖNETİM KURULU

Cavit Değirmenci liderliğinde çalışmalarını sürdürecek GAİD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Osman Gökhan İskender (Başkan Yrd.), İsmail Yaşar (Başkan Yrd.), Ahmet Dilik (Başkan Yrd.), Murat Doğan (Başkan Yrd.), Selçuk Yılmaz (Genel Sekreter), Hasan Kaan Gökhan Ergüner (Sayman/ Mali İşler), Nuri Kuyumcu (Asil Üye), Burak Şanlı (Asil Üye), Nurcan Özyazıcı Sunay (Asil Üye), Cem Elmasoğlu (Asil Üye), Aslan Savaşan (Asil Üye), Onur Atabek (Asil Üye), Halil Ünlü (Asil Üye), Erkan Başboğa (Asil Üye), Erdal Yılmaz (Asil Üye), Hasan Özgür Yarmalı (Asil Üye), Hakan Lobut (Asil Üye), Ercüment Aydın (Asil Üye), Fırat Gür (Asil Üye), Burak Ateş (Asil Üye), Vahit Kırkan ( Yedek Üye), İbrahim Gecir (Yedek Üye), Hakan Çildir (Yedek Üye), Emre Beyazıt Andiç (Yedek Üye), Murat Melih Üzel (Yedek Üye), Atıf Beşli (Disiplin Kurulu Başkanı), Marek Pusic (Disiplin Kurulu Başkan Yrd.), Serkan Sezer (Disiplin Kurulu Asil Üyesi), Özgür Şenyurt (Disiplin Kurulu Üyesi Yedek), Murat Serhat Özbaş (Disiplin Kurulu Üyesi Yedek), Ercan Kulaksız (Disiplin Kurulu Üyesi Yedek), Halil Günal (Denetleme Kurulu Başkanı), Murat Öztürk (Denetleme Kurulu Asil Üye), Murat Akkaya (Denetleme Kurulu Asil Üye), İbrahim Lobut (Denetleme Kurulu Üyesi Yedek), Bülent Kaysılı (Denetleme Kurulu Üyesi Yedek), Fulya Kılınç Ünler (Denetleme Kurulu Üyesi Yedek), Esen Yağcı (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Ayhan Turan (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Halil Yılmaz (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Mehmet Aslan (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Erol Aksoy (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Süleyman Dolgun (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi).

GAİD HAKKINDA:

Gümrüklü antrepo işletmecilerini tek çatı altında toplayan Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD), 27 Temmuz 2020’de faaliyetlerine başladı. GAİD, çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm paydaşlara destek olarak dış ticarete katma değer sağlamak amacı ile yola çıktı.

Dernek, kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapacak. Kamu- özel sektör iş birliğinde öncü sektör örgütü olmayı hedefleyen GAİD; lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrüklü antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olunabilmesi için çalışmalar yürütecek.

Vira Haber