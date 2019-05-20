Yıllar önce çeşitli halkların, veba gibi salgın hastalıklardan bu antibiyotik etkisiyle kurtulduklarına dair rivayetler vardır. Ancak gümüş yüzük faydaları arasında ilgiyi üzerine çekmesi, nazar etkisini kırması ve size şıklık katması tartışmasız faydalar arasındadır.

Antibiyotiğin yanı sıra gümüşün radyasyonu yok edici bir etkiye sahip olduğu da söylenmektedir. Yapılan pek çok araştırmadan, gümüş yüzük kullanan kişilerin, kullanılan teknolojik cihazların yaydığı radyasyondan az seviyede etkilendiği sonucu çıkmıştır.

Gümüş yüzüğün radyasyona karşı olan bu etkisi günümüzde çok önem taşımaktadır. Çünkü günlük hayatta sürekli olarak bilgisayar, akıllı telefon gibi radyasyon yayan araçlarla iç içe bir yaşam sürmekteyiz.

Gümüş Nasıl Parlatılır?

Gümüş takılar, süs eşyaları birçok yöntemle parlatılabilir. Bu yöntemlerin de birçoğu eldeki malzemelerle kolayca halledilebilecek şekildedir.

Diş macunu kullanımı bu yöntemlerin en basit ve en kolayıdır. Bir fırça ya da peçete ile gümüş eşyanın üzerine macun hafifçe sürülür ve ardından su dolu bir kabın içinde yarım saat bekletilir. Süre dolduktan sonra gümüş sudan çıkartılır ve yine suyla iyice durulanır ardından kurulanır. İşte karşınızda eşyanızın ilk rengi…

Sirkeli su ve karbonat karışımı da oldukça etkili bir yöntemdir. Sirke bilindiği gibi pek çok ev işinde de kullanılır. İki yemek kaşığı kadar sirke, biraz su ve iki yemek kaşığı kadar da karbonatın karışımına gümüş eşyanızı bırakın. Yine yarım saat beklemenin ardından eşyanızı durulayın ve dilediğiniz gibi kullanın.

Asidik etkisi sebebiyle limon da gümüş parlatma işleminde tercih edilir. Bir kâsenin içine iki yemek kaşığı limon, bir yemek kaşığı tuz ve bir miktar su ekleyip karıştırarak gümüş takınızı veya süs eşyanızı bu karışımın içerisine bırakın. Yarım saat kadar bekledikten sonra eşyanızı çıkarıp durulayın ve kullanmaya başlayın.

Gümüş Yüzük ve Gotik Tarzı

Gotik; gizemin, karanlığın, mistik yönlerin yansıması olarak ele alınır. Bu zamana kadar pek çok sanat dalında karşımıza çıkmıştır. Sanat dallarını etkisi altına alan bir tarzın giyimi etkilememesi de mümkün değildir.

Gotik giyim tarzında genelde deriler, tüller, kadifeler, danteller ve elbette ki koyu renkler hâkimdir. Bağcıklı korseler, transparan bluzlar, fırfırlı ve deri etekler, file çoraplar, yüksek veya kalın topuklu botlar ve ayakkabılar bu tarzın giyime yansımasıdır.

Bu kombinlerle birlikte yapılan koyu makyajlar ve kullanılan koyu renkte ojeler yine bu tarzın asil rengi “siyah” ı gözler önüne sermektedir.

Kullanılan aksesuarların çeşidi de tarzı yansıtmaktadır. Yukarıda ayrıntılarıyla anlattığımız gümüş ise bu tarzda fazlasıyla karşımıza çıkmaktadır. Büyük gümüş yüzükler, piercingler, zincirler bunlara birer örnektir.

Her şeyi bir yana bırakırsak gotik tarzı benimsemek büyük bir cesaret ve sıra dışılık ister.