Günlerdir Etkili Olan Fırtına Balıkçıları Olumsuz Etkiledi

Ağlara balıktan daha fazla çöp yosun takıldığını belirten balıkçılar "Bu sezon denizden umduğumuzu bulamadık" dediler.

Aynı zamanda Güzelçamlı Millipark sınırları içerisinde yer alan Dalyan Karina Bölgesi'nin 28 memeli, 42 sürüngen, 45 çeşit balık türüne ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yaptığını belirten bölgenin en kıdemli balıkçılarından Nihat Kaya, "Çocukluğumdan bu yana bu bölgede balıkçılık yaparım. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşadık. Ancak bu yıl etkili olan fırtınalardan dolayı Dalyan'da ciddi sıkıntı oluştu. Ağ attığımızda toplarken ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ağlar yosun ve çöp dolduğu için çekmesi, ayıklaması ve kurutması çok zor oluyor. Bu nedenle bu sezon umduğumuzu bulamadık" dedi.

Vira Haber