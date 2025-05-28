Güvercinada’da Deniz Dibinden 1.5 Ton Atık Çıkarıldı

Kaymakam İbrahim Keklik, Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ile çeşitli kurumların katılım sağladığı etkinlikte, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı 8 dalgıç ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 4 dalgıç görev aldı.

Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında deniz dibinden 1.500 kilogram atık çıkarıldı. Plastik, cam, metal ve çeşitli evsel atıklardan oluşan çöpler, ekipler tarafından teknelere alınarak karaya taşındı.

Yetkililer, denizlerin korunmasının yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, çevre bilincinin artırılması için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.



Vira Haber