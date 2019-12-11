Hafter'in komutanı: Türk gemilerini batıracağım

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol eden ve Türkiye'yi düşman olarak gören General Hafter'e bağlı donanma komutanı Faraj el Mahdawi, Türkiye'yi tehdit etti. Yunan basınına konuşan Mahdawi, "Emir aldım, Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım" dedi.

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan mutabakatın yankıları sürüyor. Libya'da Hafter güçlerine bağlı donanmanın komutanı Faraj el Mahdawi, Türkiye'yle ilgili ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı. Mahdawi, Türk gemileri için vur emri aldığını söyledi.

Yunan televizyonu ALPHA TV'nde konuşan Mahdevi, Türkiye ve ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında yapılan anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Greek Reporter'in aktardığı habere göre Yunanca konuşan Mahdevi, Türkiye'yi sert bir dille tehdit ederek, 'bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını' söyledi.

Mahdevi, "Emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz, bir çözümüm var. Kendim gemiyi batıracağım. Hafter'dan emir aldım" ifadelerini kullandı.

'Türk rüyasını yok edeceğiz'

Birkaç gün önce Facebook'ta da bir paylaşım yapan Mahdevi, "Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz. Türk rüyasını yok edeceğiz" diye yazmıştı.

Akıcı bir şekilde Yunanca konuştuğu söylenen Mahdevi, 70'lerde Yunanistan’daki Deniz Akademisi’nde okudu.

ERDOĞAN ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalamıştı.

O anlaşmanın ardından hem Yunanistan'dan hem de Güney Kıbrıs'tan birbiri ardına açıklamalar gelmişti. Yunanistan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ederken, Türkiye'yi de yapılan anlaşma nedeniyle BM'ye şikayet etmişti.

Vira Haber