Halep Vapuru 105 Yıl Sonra Çanakkale'de Hatırlandı

Çanakkale Savaşları sürerken İngiliz E 11 denizaltısı tarafından içindeki 200 yaralı asker ve sağlık personeli ile batırılan Kızılay’a ait Halep vapuru, 105 yıl sonra anıldı. Türk Kızılayı’nca düzenlenen etkinlik için İstanbul’dan Çanakkale’nin Akbaş Limanı’na gelen dalgıçlar açtıkları bayrakla şehitleri anarken, denizin derinliklerine mermer anı levhasını bıraktı.

Derinlere Halep Vapuru Anı Plaketi

Türk Kızılayı Çanakkale Savaşları’nın 105’inci yılı dolayısıyla 25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz denizaltısı E 11’in torpidolarıyla batan hastane gemisi Halep’i anmak için bir etkinlik düzenledi. Çanakkale cephesinde ağır yaralanan Türk askerlerini İstanbul’a götürmek için beklerken batırılan ve çoğunluğu asker, doktor ve hemşireden oluşan 200 şehidi anmak için Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Akbaş Limanı’na geldi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Çanakkale Şube Başkanı Av. Ergin Sezen, Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri önce Kilitbahir’deki Ağadere Şehitliği’ni gezdi. Halep ile batırılan diğer 3 hastane gemisinden yaklaşık 500 kişinin bulunduğu Akbaş Şehitliği’ne giden gönüllüler mezarlara çiçek bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü iskelesinden gemilerin batırıldığı derinliklere dalan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar önce Türk Kızılayı’nın ‘Çanakkale Şehitlerimizin Aziz Hatırası İçin Halep Vapuru Anı Dalışı’ yazılı plaketi bıraktı. Ardından su yüzüne çıkan dalgıçlar dev Türk bayrağı açıp, meşaleler yakarak 10. Yıl Marşı’nı okudu. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Çanakkale Savaşları’nda yaralı askerlerin, Kızılay olarak kendilerine tahsis edilen gemilerle İstanbul’a götürüldüğünü hatırlatarak, “Halep gemimiz denizaltı tarafından güvertesindeki 200 yaralı askerimiz ile birlikte vurulmuştu. Şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak için Kızılay tarafından bu etkinliği düzenledik. Dalış etkinliğimize İstanbul’da bulunan dalgıç arkadaşlarımız da geldiler. Bu günün anısına su altına bir de plaket bırakıldı. 105 yıl sonra tekrar o şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anmış olduk” dedi.

“Şehitlerimizi Anmak için Daldık”

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ ise, “25 Ağustos 1915 tarihinde E-11 İngiliz Denizaltısı’nın Akbaş iskelesinde bağlı Halep Vapuru’nu vurarak batırmıştı. Vapurun güvertesinde İstanbul’a nakil için bekleyen 200 yaralı Mehmetçiğimizin şehit düştüğü olayın yıl dönümünde, topluluk olarak anı dalışı gerçekleştirdik. Su altına plaket bıraktık ve Türk bayrağı açtık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi. Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri taşıyan Kızılay’ın Halep Vapuru, 105 yıl önce Akbaş Mevkii’nde, İngiliz ‘E11’ denizaltısı tarafından vurularak olduğu yerde batmıştı.

Kaynak: denizkartali.com/ Gökhan Karakaş