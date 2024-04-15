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Halfeti'de Tekneler Kafa Kafaya Çatıştı

Halfeti'de Tekneler Kafa Kafaya Çatıştı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki teknenin kafa kafaya çatışması sonucu yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada facia kıl payı atlatıldı.

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Olay, Halfeti ilçesinde meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçede, tekne turlarına ilgi arttı. İlçenin tarihi güzelliklerini Fırat Nehri'nde tekne turu yapmak isteyen ziyaretçiler, teknelerin kafa kafaya çatışmasıyla büyük korku yaşadı. Facianın kıl payı atlatıldığı olay sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralının olmadığı kaza sonrası her iki teknede maddi hasar oluştu.

Vira Haber 

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