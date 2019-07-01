Halife Hafter güçleri 6 Türk denizciyi kaçırdı

Libya tarafından alıkonulan Tanzanya bayraklı bir gemide çalışan altı Türk mürettebatın toplama kampına götürüldüğü bilgisi alındı. Altı Türk mürettebatın önce karakola, buradaki sorgulamanın ardından toplama kampına götürüldükleri öğrenildi. TÜRKİYE’ye yönelik tehdit açıklamalarında bulunan Halife Hafter güçleri daha da ileri giderek, Libya kıyılarında dip tarama, su altı kazıları ve çamur temizliği yaptığı belirtilen 6 Türk denizciyi kaçırdı. Hafter güçlerinin Türk vatandaşlarını kaçırmasını “haydutluk” ve “korsanlık” olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yaparak derhal serbest bırakılmalarını istedi. Bakanlık aksi takdirde Hafter unsurlarının “meşru hedef” haline geleceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Libya’daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Hafter destekçileri Ecdebiye kentinde 2 Türk vatandaşını tutukladıklarını bildirdi.

Türk vatandaşları Libyalı bir işadamının satın aldığı ve Tanzanya bandıralı olduğu değerlendirilen bir gemiden kaçırıldı. Kıyıda temizlik çalışması yapan gemi sayısının üç olabileceği de iddialar arasında. Olay bir Türk personelin Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’ne yardım çağrısında bulunmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu kişi, önceki gün gece geç saatlerde bir grup askerin gemiye geldiğini ve tüm personeli alıp karakola götürdüğünü, daha sonra kendilerinin bir toplama kampına götürülerek alıkonulduğunu anlattı.

Bu arada gemi veya gemilerin sahibi olduğu belirtilen Libyalı iş adamının kaçırılan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Hafter güçleriyle temas halinde olduğu ve gelişmelerle ilgili Türk tarafına bilgi verdiği iddia edildi. Yetkililer Türk güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

‘MEŞRU HEDEF’ AÇIKLAMASI

Türk vatandaşlarının kaçırıldığının anlaşılmasından sonra dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Hafter güçlerinin çok sert ifadelerle uyarıldığı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” denildi. Bu arada ‘Libya Ulusal Ordusu (LUO)’ ismini kullanan Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’taki Mitiga havalimanında park halinde bulunan bir Türk insansız hava aracını vurduklarını iddia etti.

‘HASMANE TUTUMUN BEDELİ AĞIR OLUR’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye’ye yönelik tehditlerine ilişkin, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” dedi. Söz konusu açıklamayı dün Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında yapan Bakan Akar, Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi de, General Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türkiye’ye yönelik tehditlerinin Ankara’ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi. Başkent Trablus’un güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, önceki gün tüm Türk hedeflerini düşman saymakla tehdit etmişti.

Vira Haber